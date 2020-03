Suruçlu gençlerin başarısı ilçede hokeye ilgiyi artırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde takımın kurulum aşamasında sporcu bulmakta zorlanan Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği, kısa sürede elde ettiği başarılarla Süper Lig'e yükselmesinin ardından ilçedeki gençlerin salon hokeyine olan ilgisi yaklaşık 10 kat arttı.İmkansızlıklar içinde kısa sürede büyük başarılar elde eden kulüp sporcularının sergiledikleri yüksek performans sonrası Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği erkek takımı, bu yıl Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösterdi.Beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı önderliğinde 2015 yılında kurulan takıma o dönemde sporcu bulmakta zorlanan yönetim, 12 oyuncuyla başlanan salon hokeyinde elde edilen şampiyonlukların ardından 5 yılda lisanslı sporcu sayısını yaklaşık 10 kat artırarak 114'e ulaştırdı.Yeni sezonda ligde daha iyi başarılara imza atmak isteyen kulüp yönetimi, hem lisanslı sporcu sayısını artırmayı hem de Suruç'u hokeyin merkezi yapmayı hedefliyor.Suruç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Elmaser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hokeyin merkezi olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.Çocuklara sporu sevdirmek için başta hokey olmak üzere çeşitli spor dallarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Elmaser, ilçede hokey branşına ilginin her geçen gün daha da arttığını anlattı.Elmaser, çocukların hokeyi benimsediklerini aktararak, "Suruç'ta çok güzel bir hava yakalandı. Çocuklar da bu sporu sevdiler, benimsediler. Kendisini bu işe veren bir hocamız var. Hocanın gayretiyle beraber çocuklar da başarıyı tattılar. Başarıyı çocuklar tadınca haliyle bu spor branşı sevildi. Daha da güzel bir yere gidecek." dedi."Her okulda hemen hemen öğrenci gelmeye başladı." diyen Elmaser, "Futbolda bu başarıyı yakalayamadık. Salon hokeyinde bu başarıyı yakaladık. Çocuklarımız bunu görünce de daha çok motive oldular. Her okulda hemen hemen öğrenci gelmeye başladı. Bizi ziyaret edip 'bizi de bu branşa kaydedin, biz de kendimizi bu branşta kendimizi göstermek istiyoruz' diyen öğrencileriz var." şeklinde konuştu.Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği Antrenörü Abit Bostancı da ilçede hokey branşına okul takımıyla başladıklarını ifade etti.2015-2020 yılları arasında bütün bölgelerde şampiyon olduklarına dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:"Başarılı olmaya başlayınca kendi kulübümüzü kurduk. Çocuklarımızın hepsini Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneğine lisanslı birer sporcu olarak devam etmesini sağladık. Şuan başarılı bir şekilde ilerliyor. Suruç anlamında hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Bir tarafta küçük yaş grubu takımımız bir tarafta çalışırken bir tarafta yıldız grubumuz çalışıyordu, bir tarafta da 18 yaş altı ve büyükler grubumuz çalışıyordu. Fabrikası Bilgi Ortaokulu olan sporcularımızın hepsi birer lisanslı sporcu olarak aktif bir şekilde antrenmanlarını yapıyor.""Suruç'ta hokey branşını bir kültür haline getireceğiz"Suruç'ta hokey kültürünü oluşturmak istediklerini ve bu yönce çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bostancı, "Sokakta gezerken bile her çocuğun elinde bir stick (hokey sopası) göreceksiniz. Bizim hedefimiz buydu. İnşallah bu sene de farklı okullara bu branşı yayıp Suruç'ta hokey branşını bir kültür haline getireceğiz. Lisanslı sporcu sayımızı her gün artırıyoruz. Yetenek seçim çalışmalarına da başladık. Her geldiğimiz müsabaka sonrasında talep geliyor. Geçen yıl Trabzon'da play-off'ta şampiyon olduğumuzda billboardlarda yayınlanan o haberimizi duyan veliler numaramı bulup 'hocam benim çocuğum da hokey branşına başlayabilir mi?" diye arıyorlar. Bana sosyal medyadan çok mesaj atan oluyor. Bunlar bizi gerçekten çok mutlu eden durumlar." ifadelerini kullandı.Bostancı taleplere yetişemediklerini dile getirerek, kulüpte 18 yaş altıda 24, 21 yaş altıda ve büyüklerde 20, yıldız grubunda 20, küçükler grubunda 24, kız yıldızlar grubunda ise 26 lisanslı sporcu bulunduğunu sözlerine ekledi.

