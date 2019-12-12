Haberler » 3. Sayfa » Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi - Haberler

Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi

Tokat'ta bir otomobilin, sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

12.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:24Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi
'ta bir otomobilin, sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat- Karayolu çevre yolu kavşağında kırmızı ışıkta duran sürücü adayı H.G (18) idaresindeki 60 TH 326 plakalı otomobile, H.Ç (29) idaresindeki 60 AU 844 plakalı otomobil arkadan çarptı. Her iki otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kocasının kullandığı otomobille ile iş yerine giderken kaza geçiren kadın ise bir süre olayın şokunu atlatamadı. Bölge trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan yolda trafik araçların kaza mahallinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Sami Ermiş, kazanın kırmızı ışıkta durdukları esnada meydana geldiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkamızdan gelen araç sürücü bir aracın aynasına çarptıktan sonra hızla bizim araca çarptı. Neyse ki kazayı maddi hasarla atlattık" dedi. Sürücü adayı H.G ise kırmızı ışıkta durduğu anda arkadan gelen otomobilin çarptığını kaydetti. - TOKAT

Turhal, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:46 Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te - Haberler
18:46 AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride - Haberler
18:42 Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Haberler
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haberler
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Haberler
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Haberler
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Haberler
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Haberler
16:16 İspanya'da toplu cinsel istismar görüntülerini yayınlayan kişiye 18 ay hapis cezası - Haberler
12.12.2019 18:52:53