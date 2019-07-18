18.07.2019 11:52
Haberler» Güncel» Haber

Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı

Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı

Ankara'da, sürücü adayının kullandığı otomobilin çarptığı Duran Akyel (55) yaralandı.

Ankara'da, sürücü adayının kullandığı otomobilin çarptığı Duran Akyel (55) yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Ulus'tan Dışkapı yönüne giden sürücü adayı Muhammet Mertcan (20) yönetimindeki 06 BJC 904 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Duran Akyel'e çarptı. Savrulup refüje düşen Duran Akyel, başından ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyel, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Muhammet Mertcan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü
-Olay yerinden genel ve detaylar

Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA
Ankara, Ulus, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:27   Gaziantep'teki cinayet
13:27   Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
13:26   Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
13:26   Kur'an kurslarında trafik eğitimi
13:25   VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI-5 (RÖPORTAJ)
13:25   Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı
13:25   TBMM Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek