Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı

Ankara'da, sürücü adayının kullandığı otomobilin çarptığı Duran Akyel (55) yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Ulus'tan Dışkapı yönüne giden sürücü adayı Muhammet Mertcan (20) yönetimindeki 06 BJC 904 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Duran Akyel'e çarptı. Savrulup refüje düşen Duran Akyel, başından ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyel, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Muhammet Mertcan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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-Olay yerinden genel ve detaylar

Caner ÜNVER/ANKARA,