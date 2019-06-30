30.06.2019 21:22
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Sürücü araç kontrolü kaybetti...Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Sürücü araç kontrolü kaybetti.

Sürücü araç kontrolü kaybetti...Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Otomobil sürücüsü vatandaşları tarafından araçtan çıkarıldı
ADANA - Adana 'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına devrildi. Sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kaza, Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk S. kullandığı 01 AJ 161 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar kanal içerisine atlayarak sürücü Selçuk S. araç içeresinden çıkardı. Yaralanan sürücü Seyhan Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, bazı vatandaşlar ise merakla kaza yerini izlemesi dikkat çekti.Sürücü araç kontrolü kaybetti...Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Adana , 3. Sayfa

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