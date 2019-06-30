30.06.2019 21:24
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Sürücü çalan telefona baktı, aracın kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralı

Sürücü çalan telefona baktı, aracın kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralı Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı Çalan telefona bakması kazaya neden olduHATAY - Hatay'da, telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yoldan savruldu.

Sürücü çalan telefona baktı, aracın kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralı
Hatay 'da trafik kazası: 3 yaralı
Çalan telefona bakması kazaya neden oldu
HATAY - Hatay'da, telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yoldan savruldu. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Kıyıgören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Coşkun Yalçın'ın çalan telefona bakması üzerine direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 GU 112 plakalı otomobil yoldan savruldu. Yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Aliye Yalçın, Galip Yalçın ve otomobil sürücüsü Coşkun Yalçın ağır yaralandı. Merdivenden düşen kızlarının durumunu öğrenmek için hızlı bir şekilde hastaneye ilerlerken kaza yapan Yalçın ailesi, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Sürücü çalan telefona baktı, aracın kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralı
Kaynak: İHA
Hatay , 3. Sayfa

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