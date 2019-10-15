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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti tır yoldan çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

15.10.2019 16:08Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti tır yoldan çıktı
DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Kupası şarampole uçan tırı kasası kurtardı.

Kaza; öğlen saatlerinde TEM otoyolu Düzce Kesimi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M. A. D.'nin kullandığı 27 BPC 59 plakalı tır, TEM Otoyolu Üçköprü Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tırın kupası şarampole uçarken, dorsesi ise yolda kaldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadığı kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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