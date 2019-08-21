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Sürücü direksiyon hakimiyetini otomobil şarampole devrildi

Sürücü direksiyon hakimiyetini otomobil şarampole devrildi Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden olduBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

21.08.2019 17:56
Sürücü direksiyon hakimiyetini otomobil şarampole devrildi
Sürücü direksiyon hakimiyetini otomobil şarampole devrildi
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Bursa kavşağında meydana gelen kazada, Bilecik istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan A.A.K. idaresindeki 43 RA 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sürücü direksiyon hakimiyetini otomobil şarampole devrildi

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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