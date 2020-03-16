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Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi.

16.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:21
Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyrazoğlu idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyrazoğlu ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Öztürk ve Engin Uçan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yahyalar, İşçi, Güncel

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