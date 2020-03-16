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Sürücü kursları sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.

16.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:05
Sürücü kursları sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Güncel

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