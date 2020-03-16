Sürücü kursları sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.
16.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:05
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil