Haberler » 3. Sayfa » Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada - Haber

Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada

Bahçelievler'de sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı.

24.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:05Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
'de sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenin darp edildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler'de meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları sürücü kursu öğretmenine saldırdı. Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmenin araçtan zorla indirildiği görülüyor. Ardından, öğretmen birkaç kişi tarafından yol ortasında darp ediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Bahçelievler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:10 Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
15:04 Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
15:02 Baskında 70 gram uyuşturucu ve 4 adet tabanca ele geçirildi
15:00 Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
14:54 Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 15:17:32