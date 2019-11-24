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"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!

Bahçelievler'de sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından yol ortasında tekme tokat dayak yedi. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

24.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:54

'de sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenin darp edildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL ORTASINDA SALDIRDILAR

Olay, Bahçelievler'de meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları sürücü kursu öğretmenine saldırdı. Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

KAMERA KAYITTAYDI

Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmenin araçtan zorla indirildiği görülüyor. Ardından, öğretmen birkaç kişi tarafından yol ortasında darp ediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.


Bahçelievler, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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