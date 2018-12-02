02 Aralık 2018, 14:15
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Sürücü Kursu Sahibi, İş Yerinde İntihar Etti

Sürücü Kursu Sahibi, İş Yerinde İntihar Etti

KAYSERİ'de sürücü kursu sahibi İzzet Y. (35) iş yerinde tüfekle intihar etti.

KAYSERİ'de sürücü kursu sahibi İzzet Y. (35) iş yerinde tüfekle intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi  Ahmetpaşa caddesi üzerindeki Meydan İş Hanı'nda meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen sürücü kursu sahibi İzzet Y., işyerinde tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan diğer işyeri çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İzzet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

İzzet Y.'nin  cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından  Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Kayseri Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 14:15