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Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını kapsamında tedbirler artırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda alınan kararla mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

16.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:08

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan koronavirüs tehlikesine karşı, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavları mart ayının sonuna kadar ertelendi.

TÜM SÜRÜCÜ KURSU SINAVLARI MART'IN SONUNA ERTELENDİ

Dünyada her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı tedbirler artırılıyor. Ölümcül virüse karşı okulların tatil edildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sürücü kurslarıyla alakalı yeni kararı açıkladı. Bakan Selçuk, sürücü kurslarıyla alakalı direksiyon sınavları da dahil tüm sınavların mart ayı'nın sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

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Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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