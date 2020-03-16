Sürücü kursu sınavları mart sonuna kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Ekonomi
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