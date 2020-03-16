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Sürücü kursu sınavları mart sonuna kadar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Sürücü kursu sınavları mart sonuna kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Ekonomi

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