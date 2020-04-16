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Sürücü kursunda çıkan yangının nedeni belli oldu

Samsun'da 10 Nisan'da bir sürücü kursunda meydana gelen yangının, itfaiye raporuna göre elektrik kablosunun 'kısa devre' yapması sonucu çıktığı belirlendi.

16.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:03
Sürücü kursunda çıkan yangının nedeni belli oldu
Samsun 'da 10 Nisan'da bir sürücü kursunda meydana gelen yangının, itfaiye raporuna göre elektrik kablosunun 'kısa devre' yapması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangın, Canik ilçesi Karşıya Mahallesi'nde 10 Nisan sabahında meydana gelmişti. Sürücü kurslarının bulunduğu katta çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etmiş, büyümeden söndürülmüştü. Yangının çıkış sebebi ise itfaiyenin raporuyla ortaya çıktı.

İtfaiyenin yangın raporu

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İlkadım Bölge İtfaiye Grup Amirliği yangın raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Yangın söndürülmesine müteakip yapılan inceleme ve araştırmamız sonucunda; girişi üzeri 4 katlı binanın 1. katındaki motorlu taşıt sürücü kursu, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu ile mesleki yeterlilik eğitim merkezinin bulunduğu kat dahilinde duvardaki elektrik prizine takılı olan elektrik kablosunun herhangi bir nedenden dolayı kısa devre yapması sonucu oluşan kıvılcımların kablo izolelerini ve kolay yanıcı eşyaları tutuşturmasıyla yangın başlangıç olayının meydana geldiği ve gelişerek kat dahilindeki eşyalara sirayet ettiği kanaatine varılmıştır."

Yangında 1 itfaiye eri de yaralanmış

Öte yandan, çıkan yangında 1 itfaiye erinin de yaralandığı ortaya çıktı. Raporda; yangına müdahale sırasında itfaiye eri Erhan K.'nın, eline cam parçası düşmesi sonucuyla yaralandığı da yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa
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