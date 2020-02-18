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Sürücü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt istasyonu önünde sigara almak için park eden Cemil Deniz'in kullandığı TIR, nedeni bilinmeyen sebeple hareket ederek beton bariyere çarptı.

18.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:25Sürücü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı

KOCAELİ'nin ilçesinde, akaryakıt istasyonu önünde sigara almak için park eden Cemil Deniz'in kullandığı TIR, nedeni bilinmeyen sebeple hareket ederek beton bariyere çarptı.

Kaza, D-130 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Krayolunda seyreden 41 GA 248 plakalı TIR sürücüsü Cemil Deniz, iddialara göre sigara almak için bir akaryakıt istasyonu önünde durdu. İstasyonun marketine girdiği sırada TIR, kontrolsüzce ilerleyerek karayolunda bulunan refüjdeki beton bariyere çarparak durdu. Kaza sonrası yol kısa süreliğine iki yönlü trafiğe kapatıldı. TIR, yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



akaryakıt istasyonu, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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