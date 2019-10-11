Sürücü rahatsızlanan otobüsü, bariyerlere çarptıran muavin durdurdu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kaldırıma çıkıp otomobile arkadan çarptı. Muavin otobüsü bariyerlere çarptırarak durdururken, kazada 3 kişi yaralandı. O anlar ise kemaraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kilez Deresi mevkisinde meydana geldi. Gölcük yönüne giden Ahmet Duru yönetimindeki 35 PK 971 plakalı Pamukkale'ye ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, sürücüsünün bir anda fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırıma çıkıp, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 JB 970 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada otobüsün direksiyonuna müdahale eden muavin Yalçın Mankır, aracı 100 metre ilerideki bariyerlere çarptırıp durmasını sağladı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada direksiyon başında fenalaşan otobüs şoförü Ahmet Duru ve kazada yaralanan muavin Yalçın Mankır da İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüsteki yolcular, bölgeye getirilen aynı firmaya ait başka otobüs ile yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük yönüne bir şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Trafik, kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün aniden kontrolden çıkarak yolun sol şeridinden sağa geçmesi ve akaryakıt istasyonunun refüjüne çıkması, ardından otomobile çarpması yer alıyor.

- Kocaeli