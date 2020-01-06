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Sürücüler Ankara yolunda kara hazırlıksız yakalandı

Kastamonu-Ankara karayolunu kullanan sürücüler etkisini artıran kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı.

06.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:43 Sürücüler Ankara yolunda kara hazırlıksız yakalandı
Kastamonu-Ankara karayolunu kullanan sürücüler etkisini artıran kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı.

Yola hazırlıksız çıkan sürücüler 'nın ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle yolda kalarak iş makinelerinin yolu açmasını bekledi. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların imdadına karayolları ekipleri yetişti. Karayolları ekipleri ile birlikte bölgeye trafik ekipleri de sevk edilerek yolun kontrol altına alınması sağlandı.

Karayolları ekipleri tarafından yolun ulaşıma açılmasının ardından, trafik ekipleri araçların geçişine kontrollü izin vererek olası tehlikelere karşı tedbiri elden bırakmadı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Kastamonu-Ankara Karayolunda trafiği kontrollü sağlayan ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trafik ekipleri ayrıca yola çıkacak olan sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyararak hazırlıksız yola çıkmamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu Ankara, Çankırı, Korgun, Güncel

Kaynak: İHA

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