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Sürücüler mecbur kalmadıkça şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı

Edirne'de trafik ekipleri, araç sürücülerini, zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları konusunda uyardı.

28.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:20
Edirne 'de trafik ekipleri, araç sürücülerini, zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturuldu.
Ekipler, çıkış yapan sürücülere zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları, ayrılmaları gerektiğinde de kişisel tedbirlerini almaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Şehrin giriş noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara da aynı uyarılar yapıldı, araç içerisindekilerin ateşleri kontrol edildi.
Kontrollerde trafik ekiplerine, asayiş ekipleri de destek verdi.
Araç sürücülerinden Mikail Işık, AA muhabirine, virüsten korunmak için temizlik kurallarına uyduğunu, 20 gündür ailesinin evden çıkmadığını söyledi.
Öte yandan, tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı kapatıldı.
Gar yolcu salonunun girişine "Tren seferleri yeni bir emre kadar kaldırılmıştır" yazısı asıldı.
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Sürücüler mecbur kalmadıkça şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Araç, Güncel

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Sürücüler mecbur kalmadıkça şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı

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