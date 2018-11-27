Sürücüler Park Yasağına Aldırmadı, Ambulans Kaldırımdan Geçti

27 Kasım 2018 Salı 17:13



27 Kasım 2018 Salı 17:13

BİNGÖL'de hasta almaya giden 112 Acil ambulansı, park yasağına aldırmayan sürücülerin bıraktığı araçlar nedeniyle kaldırımdan geçerek verilen adrese gitti. Bu arada, park yasağını gösteren tabelanın da yerinden söküldüğü belirlendi.Yenişehir Mahallesi'ne hasta almaya gelen 112 Acil ambulansı, Genç Caddesi üzerindeki eski hal mevkisine yöneldi. Ancak, burada, park yasağı olmasına rağmen sokağa bırakılan araçlar nedeniyle ambulans geçemedi. Bir süre bekleyen ambulans sürücüsü, aracı kaldırımdan geçirmeye karar verdi. Ambulans kaldırımdan geçerek hastayı almaya gitti. Sokakta park yasağını gösteren tabelanın da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden söküldüğü belirlendi.Bölgede park yasağını belirten levhalar olmasına rağmen, araçların park edilmesinin önüne geçilemediğini belirten esnaf, defalarca imza toplayıp Belediyeye başvurduklarını, ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını söyledi. Esnaf, soruna kalıcı çözüm istediklerini dile getirdi.- Bingöl