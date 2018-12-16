Sürücülere "Buzlanma ve Sis" Uyarısı

Beypazarı
ilçesinde Karayolları 43. Şube Şefliği yetkilileri sürücülere buzlanma, kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı bazı bölgelerde zaman zaman ulaşımı engelliyor.
Karayolları yetkilileri, yollarda oluşacak buzlanma, kar yağışı ve meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesinin daralması karşısında sürücülerin çok dikkatli seyretmeleri gerektiğini belirtti.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde, 1650 rakımlı Burgaz, Kum Ocağı ve Ahlatlık geçitlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı alanlarda sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Beypazarı yönünden Kıbrıscık'a seyreden sürücülerden Hasan Yılmaz
, uyarıları dikkate aldığını, sisin etkili olduğu bölgede ulaşımda zorluklar yaşadıklarını ifade etti.
Beypazarı,Kar
16 Aralık 2018 Pazar 11:34