Sürücülere hem teşekkür mektubu, hem ceza

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi sonrası Türkiye'de ilk defa bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 'Bu yolda hep birlikte' sloganı ile Emniyet Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) tarafından günün 24 saati üç personel kameralardan yaya öncelikli yolları izliyor.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 101 kamera ile yaya öncelikli yollardaki sürücüler üç polis memuru tarafından takip ediliyor. Yayalara yol veren, kurallara uyan sürücüler tespit edilerek, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından teşekkür mektubu gönderiliyor. Yayalara yol vermeyen sürücüler ise MOBESE'de görevli polisler tarafından belirlendikten sonra tutanak tutularak gerekli cezalar gönderiliyor.



Muğla'da 2018 yılında MOBESE kameraları üzerinden 40 bin görüntü taranarak 3 bin 205 sürücüye ceza uygulandı. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde ise 18 bin görüntü taranarak 865 ceza uygulandı.



Muğla merkez ilçede 2018 yılında sürücülerin yüzde 60'ı yayalara yol verirken, 2019 yılında Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin özellikle sürücüler üzerinde hem yüz yüze, hem de broşür ile gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları ile bu rakam daha üst seviyelere çıktı.



Halk ve sürücüler bilgilendiriliyor



Muğla Emniyet Müdürlüğü Muğla Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, Muğla merkez ilçede sürücülerin yayalara yol verme oranının 2018 yılında yüzde 60 olduğunu, 2019 yılında ise bu rakamın daha üst seviyelere çıktığını açıkladı. Tosun, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın projesi kapsamında ilimizde birçok etkinliklerde bulunuyoruz. Bunlar içinde halkın bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları, yollar üzerinde, okullarımızda bu çalışmalarımız sürüyor" dedi.



Yaya geçitleri MOBESE'den izleniyor



'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi ile tüm yaya geçitlerine yatay olarak logolar yerleştirdiklerini belirten Tosun, "Bilinçlendirme çalışmalarını yaptıktan sonra, bu farkındalığı arttırmak için ilimizdeki kurulu olan MOBESE sistemindeki 101 kamerayı izleyecek şekilde özellikle bunları yaya geçidi logosu olan ve ışık ve işaretçilerinin bulunmadığı noktalarda izlemeye başladık. Burada 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında yayalara yol vermeyen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulanıyor. Geçen sene 40 bin görüntü izlendi. Bu sene 6 aylık dönemde 18 bin görüntü incelendi. Burada üç personelimiz devamlı MOBESE kameraları üzerindeki hareketleri inceliyor" dedi.



Yayalara yol veren sürücülere teşekkür mektubu



Bir kazayı önlemenin, bir canı kurtarmanın bilinci içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, "Aynı zamanda biz bunları yaparken kurallara uyan, yayalara yol veren, 'Öncelik hayatın, öncelik yayaların' diyen sürücülerimizi de tespit ediyoruz. Onlara da İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür mektupları gönderdik. Bu proje başlamadan önce sürücülerimiz yayaya ne kadar yol veriyor buna baktık. Yüzde 60 seviyesindeydi bu oran. Bugün her geçen gün bu oran yükselerek geliyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA