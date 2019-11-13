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Sürücülere kış bakımı uyarısı

Uzmanlar, kış mevsimi öncesinde araç sahiplerine akü, kış lastikleri ve basınçları, triger kayışı kontrolü, V kayışı kontrolü yapılması gerektiğini, silecekler, hava filtresi, polen filtresi ve yağ filtresinin değiştirilmesi, ayrıca kalorifer petekleri ve ısıtma suyuna bakılması gerektiğini...

13.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:24Sürücülere kış bakımı uyarısı
Uzmanlar, kış mevsimi öncesinde araç sahiplerine akü, kış lastikleri ve basınçları, triger kayışı kontrolü, V kayışı kontrolü yapılması gerektiğini, silecekler, hava filtresi, polen filtresi ve yağ filtresinin değiştirilmesi, ayrıca kalorifer petekleri ve ısıtma suyuna bakılması gerektiğini dile getirdi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçların kışlık bakımı önem arz ediyor. Araçların bakımlarını yaptırmak soğuk iklim şartları içerisinde güvenli ulaşımı kolaylaştırıyor yaşanabilecek arızaların önüne geçiyor. Alternatif İş Adamları Derneği Genel Başkanı ve merhum Türkiye Ralli Şampiyonu Kemal 'ın ağabeyi Celalettin Uludağ, araçların kışlık bakımlarına ilişkin sürücülere uyarılarda bulundu. 8 ana başlıkta araçlarına kış bakımı yaptıracak sürücülere dikkat edilmesi gereken konuları anlatan Uludağ, "Kışlık bakım deyince aynı evlerimizi kışa hazırlar gibi araçlarımızı da kışa hazırlayacağız. Akü, kış lastikleri ve basınçları, triger kayışı kontrolü, V kayışı kontrolü, silecekler, kalorifer petekleri ve ısıtma suyu, hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi değişmeli. Akabinde genel kontrollerin olması gerekiyor. Olmazsa olmazlardan birisi antifriz ve derecesi, aracın aküsü iyi olmalı, sabahları ilk çalıştırmada sorun çıkmaması için dolayısıyla motor yağı akışkanlığını kaybettiğinden yağımızın iyi olması, değilse de değişmesi gerekiyor" dedi.

"Antifrizleri birbirine karıştırmayın"

Mavi ve kırmızı antifrizlerin karıştırılarak kullanılmaması uyarısında bulunan Uludağ, "Kırmızı antifriz sadece ekleme yapılabilir, araç mavi antifriz kullanıyorsa sürücüler mavi antifriz kullanacaklar" diye konuştu.

LPG'li araçlara dikkat

Dizel, benzin ve LPG'li araçların bakımlarına yönelikte bilgi veren Uludağ, "Eğer aracımız dizel ise enjektörler kontrol edilmeli. Benzinli araçlarda ateşleme sistemlerine bakılmalı, bujiler, buji kablolarını değiştirmek gerekebilir. LPG'li araçlarda da ayrıca LPG'lerin filtreleri değişecek, bujiler yenilenecek ve ısıtma suyuyla ilgili dolaşımın temiz olması için kalorifer peteği kontrol edilecek, tıkanıyorsa da yenisini taktıracaklar. LPG'nin kaçak kontrolleri kesinlikle yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yağ bakım aralığı

Kış bakımları içerisinde yağ bakımlarının da önemli olduğunu vurgulayan Uludağ, "Yağ bakımlarına ilişkin yağın özelliğini kaybetmemesi için önceden değişimin yapılması gerekiyor. Şimdi Euro 4 ve Euro 5 araçlar var. Bunlarda yağ bakım aralığı her 15 binde oluyor, değişmesi gerekiyor. Kış bakımları içerisinde hava polen fitrelerimizi değiştireceğiz. Bunun yanı sıra araçlarımızda takoz, zincir, çekme halatı ve ecza dolabımızın kesinlikle olması gerekiyor. Her ne kadar kar lastiğimiz olsa da zincir gerekecek yollar da olacaktır" uyarısında bulundu. - ANKARA

Türkiye, Uludağ, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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