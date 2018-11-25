Sürücülere Kış Lastiği Uyarısı

25 Kasım 2018 Pazar 15:41



25 Kasım 2018 Pazar 15:41

Kavak Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.Güveli, yaptığı açıklamada, yolcu ve eşya taşımalarında kulanılar araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağını anımsattı.Araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacağını hatırlatan Güveli, "Lastikçilerde aşırı yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız şimdiden araçlarına kış lastiklerini taktırmalı ve araçların kışlık bakımlarını yaptırmalı. Sürücülerimiz, araçlarının kış hazırlığını külfet gibi görmemeli." dedi.Güveli, can ve mal güvenliği için özel araç sürücülerinin de kış lastiği taktırmalarını tavsiye etti.