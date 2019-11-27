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Sürücülere kış lastiği uyarısı

Ergani Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Erdur, ticari araç sürücülerini 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

27.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:58Sürücülere kış lastiği uyarısı
Ergani Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Erdur, ticari araç sürücülerini 1 'tan itibaren kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.
Başkan Erdur yaptığı açıklamada, kış lastiği uygulamasının ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayacağını anımsatarak, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği olmaksızın yola çıkmaması gerektiğini belirtti.
Erdur, "1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında aracında kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 625 lira ceza uygulanacak. Sürücüler kışın daha dikkatli davranmalı. Kış lastiği hayat kurtarır. Ayrıca araçlarda her duruma karşı zincir de bulundurulmalı." ifadelerini kullandı.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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