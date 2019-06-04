- Sürücülere lokum ikram edildi Sandıklı
'da durdurulan sürücücü ve yolculara sürpriz ikram
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan Bayramının ilk saatlerinde yolculara lokum ikram edildi. Afyonkarahisar- Antalya
karayolunun Sandıklı girişinde Bölge Trafik Müdürlügü ekipleri araçları bayramlaşmak ve lokum ikram etmek için durdurdu. Sandıklı girişindeki uygulama noktasına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl
ve ilçe protokolü geldi. Trafik ekipleri durdurduğu araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak Sandıklı lokumu ikram ettiler.Sürücülerle bayramlaşan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl vatandaşlara'da bayram mesajı verdiler. Kaymakam Tortop "Bu bayram gününde hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Jandarma
Komutanlığında askerlerimizle bayramlaştık, şimdi de trafikte seyri seferde olan vatandaşlarımızla yolcularımızla bayramlaştık. Buradan huzur evine gideceğiz, yaşlılarımız ile bayramlaşacağız. Ben aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'tan nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum" dedi.Belediye Başkanı Mustafa Çöl de yaptığı açıklamada "Bayram sabahında Kaymakamımız ile çeşitli bayram kutlama programlarına katıldık. Şimdi de emniyet personelimiz ile yoldan geçen vatandaşlar ile bayramlaşıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerim ile tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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