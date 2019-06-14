14.06.2019 15:34
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Sürücülere seyahat karnesi uygulaması

Sürücülere seyahat karnesi uygulaması

Erzurum'un Aşkale ilçesinde "Dikkat sizden notlar bizden" projesi kapsamında sürücülere seyahat karnesi dağıtıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde "Dikkat sizden notlar bizden" projesi kapsamında sürücülere seyahat karnesi dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen; trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulama konuları "Bu yolda hep birlikteyiz" projesinin devamı olan "dikkat sizden notlar bizden" projesi uygulamaya geçirildi.

Söz konusu projenin hedef kitlesi ilköğretim öğrencileri olduğundan "dikkat sizden notlar bizden" sloganı ile uygulama başlatıldı.

Bu kapsamda Aşkale İlçe Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa başlatılan uygulamada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Aşkale Bölge Trafik uygulama noktasında yapılan kontrollerde İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Emniyet Müdürü Cesur Öner ve öğrenciler katıldı.

Kontroller sırasında sürücülere seyahat karneleri dağıtıldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Aşkale, Güncel

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