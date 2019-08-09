Sürücülere spor yaptırılıp, trafik kuralları izletildi

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, trafik polisleri durdurdukları sürücülere önce spor yaptırdı ardından "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, yaşam tüneli çadırında trafikte uymaları gereken kurallar izletti.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle Niksar ilçesi D-100 yolunda uygulama yapıp sürücülere çay, su, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Araçtan indirilen sürücüler uygulama noktasına yerleştirilen spor aletlerine yönlendirildi. Burada bir süre spor yaptırılan sürücülerin kaslarını açmaları ve dikkatlerini toplamaları sağlandı. Spor yapan sürücülere daha sonra 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje kapsamında polis kontrol noktasına kurulan yaşam tüneli çadırında uymaları gereken trafik kuralları izletildi. İl genelindeki uygulama noktalarını gezen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ise sürücüler ile sohbet ederek, yanlarındaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bayram tatili boyunca uygulamaların il genelinde devam edeceğini belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ta da yüzde 30 civarında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında azalma var. Bunun sebebi sıkı denetimler, denetimlerden gocunmamak lazım. Vatandaşlarımızın birinin bile parmağının kanamasını istemiyoruz biz. Ölümlü ve trafik kazalarını azaltmaya kararlıyız. 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje ile yaşam tüneli çadırında sürücülere polis ekiplerimiz 2 dakikalık video izletiyor. Ayrıca bölge trafik ekiplerimiz uygulama noktasında spor aletleri kurdu. Burada 3-4 dakikalık spor egzersizleri yaptırıp, vücudun kendisine gelmesini sağlıyoruz. Burada bayram dolayısıyla arkadaşlarımızın ikramları da var" diye konuştu. Bayram tatili için İstanbul'dan memleketi Erzurum'a giden Ünal Maral, "Uygulamalar çok güzel bir şey. Ben emniyet kemeri takıyorum ama çocuklar biraz sıkıntı çıkarıyor. Çocuklar sıkıldığı için takmıyorlar ama hayat için, yaşam için. kendimiz için takmamız lazım" dedi.



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