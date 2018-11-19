19 Kasım 2018 Pazartesi 16:34



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:34

Yalova'da "Yaşam için kısa bir mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.İçişleri Bakanlığı'nın "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla Yalova-Bursa kara yolu Vopak mevkiinde yaşam tüneli oluşturuldu.Proje çerçevesinde sürücü ve yolcular, kara yolu kenarında oluşturulan "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edildi.Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan yaşam tünelinde sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletildi.Sürücü ve yolculara burada polislerce emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkolün sürücüler üzerindeki etkisi, cep telefonun sürücüler üzerindeki olumsuz etkisi, yakın takip ve aşırı hız konularında video izlettirilerek bilgilendirme yapıldı.Bölgede kurulan "yaşam tüneli" ile 987 sürücüye bilgilendirme yapıldı.