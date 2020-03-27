Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sürücülere yeşilde 'Eve Git' kırmızıda 'Evde Kal' mesajı

ANTALYA'da koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan 'Evde Kal Türkiye' kampanyası çerçevesinde trafik ışıklarında da düzenleme yapıldı.

27.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:39
Sürücülere yeşilde 'Eve Git' kırmızıda 'Evde Kal' mesajı

ANTALYA'da koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan 'Evde Kal Türkiye ' kampanyası çerçevesinde trafik ışıklarında da düzenleme yapıldı. Farkındalık yaratması amacıyla yapılan çalışmayla, sürücülere yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle evinde kalması istenen vatandaşlar için farkındalık yaratan anlamlı bir çalışma yaptı. Buna kapsamda, Antalya'nın ana güzergahları üzerinde yer alan cadde ve bulvarlar üzerindeki trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Türkay Otel Kavşağı, Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı, Antalyaspor Kavşağı, Falez Kavşağı, Samanyolu Kavşağı, Güllük Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi ile Teomanpaşa Caddesi Kesişim Kavşağı'nda trafik ışıkları yeni sistem ile hizmet veriyor. Antalyalı sürücüler de farkındalık amacı oluşturan 'Evde Kal' uygulamasından oldukça memnun olduklarını söyledi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sürücülere yeşilde 'Eve Git' kırmızıda 'Evde Kal' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670." - Haber 18:54: İzmir'de Vefa Destek Grubu yardımlarını sürdürüyor - Haber 18:54: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda." - Haber 18:53: İçişleri Bakanlığından araç muayeneleriyle ilgili yeni genelge - Haber 18:52: Akhisar'da zabıta ekipleri cuma pazarında koruyucu maske dağıttı - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber