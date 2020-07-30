Sürücüleri çileden çıkardı, polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcak havaya aldırış etmeksizin kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinden para ve sigara isteyen, maskesi olmayan ve açık araç camlarından elini sokup insanlara dokunmaya çalışan yaşlı adam polis tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Bunların yanında bir de refüjlere ihtiyaç gideren alkollü yaşlı adama polis bile maskesini taktıramadı. Yaşlı adam cebindeki maskeyle sadece sık sık yüzündeki teri sildi.

Manavgat ilçesinde sürekli alkol alarak trafik ışıklarında bekleyen araçlara yaklaşarak sürücülerden para isteyen yaşlı adam sürücüleri de çileden çıkardı.

Üzerindeki gömleği çıkararak dilenen yaşlı adam, araçların camlarından içeriye kafasını ve elini sokmak suretiyle para isterken, bazı sürücüler bu durumdan kurtulabilmek için para ve sigara vermek suretiyle uzaklaşmasını sağladı. Manavgat'ın hareketli caddelerinden bir tanesi olan Hastane Caddesi Yapay Şelale önünde araç sürücülerine ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeksizin pantolonunu indiren Kiraz, refüje ihtiyaç giderdi.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekibi, yaşlı adamı yoldan kaldırıma almaya çalıştı. Polisin maskesini takmasını istediği yaşlı adamı yolun karşısına geçmesini sağlamak ta kolay olmadı. Üzerinden çıkardığı gömleği almak için yola geri dönmeye çalışan adamın gömleği bir başka polis tarafından getirildikten sonra yaşlı adam yolun karşısına geçti. polisin maskesini takması uyarısına da aldırış etmeden cebindeki maskeyi çıkartıp sık sık yüzündeki terleri silen adam, polis tarafındın bölgeden uzaklaştırıldı. - ANTALYA