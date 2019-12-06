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Sürücüleri durdurdular öncelik istediler

7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri çerçevesinde sürücülere trafikte ambulanslara öncelik verilmesini istediler.

06.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:15Sürücüleri durdurdular öncelik istediler
7 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri çerçevesinde sürücülere trafikte ambulanslara öncelik verilmesini istediler.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde Kent Merkezi Gazipaşa Caddesinde seyir halindeki sürücüleri durdurarak trafikte ambulansa öncelik verilmesi konularında bilgilendirme Yapıldı. İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Emre Karaahmetoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uğur Ömür Alagöz'ün katıldığı trafik çevirmesinde Sağlık ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirilme yapıldıktan sonra çeşitli hediyeler verdiler. Daha sonra sürücüler de sağlık ekiplerinin acil sağlık hizmetleri haftasını kutlayarak yapılan etkinliklerden memnun kaldıklarını söyleyerek trafikte ambulanslara yol verme konusunda daha duyarlı olacaklarını söylediler. - ZONGULDAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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