Sürücülerin, ateşleri ölçüldü
Sürücülerin, ateşleri ölçüldüKONYA'da Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşan kontrol noktasında polis, araçları durdurup, sürücü ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor.
03.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:37
KONYA'da Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşan kontrol noktasında polis, araçları durdurup, sürücü ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara- Konya karayolunda kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Polis , araçları durdurup sürücülerin ateşlerini ölçtü. O an ateşi yüksek olanlar, bir süre dinlendirildi. Tekrar yapılan kontrolde yüksek ateş görülmeye devam ederse sağlık görevlilerine bilgi veriliyor. Otobüslerdeki yolcuların ise, seyahat belgeleri kontrol edildi.
Kaynak: DHA