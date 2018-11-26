Sürücülerin Dikkati Hayatını Kurtardı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde yol kenarında epilepsi krizi geçiren vatandaşa, sürücüler müdahale etti.
Siverek- Diyarbakır
karayolu Zincirliçay Mahallesi yakınlarında yol kenarında rahatsızlanan Mehmet Aymelik'i (50) gören sürücüler yardım için durdu.
Aymelik'e ilk müdahaleyi yapan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aymelik, daha sonra yoluna devam etti.
Aymelik'in yolda yürürken epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.
Diyarbakır,Şanlıurfa,Siverek
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:00