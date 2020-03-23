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Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı

DİYARBAKIR'da 'yol verme' nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı

DİYARBAKIR'da 'yol verme' nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti. Sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Kavga, öğle saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen sürücü ile sokağa girmek isteyen başka bir aracın sürücüsü arasında yol nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücüler, bir süre sonra tekme- tokat kavga etmeye başladı. Sürücülerin, çevredeki yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. Sokakta bulunan polisler, kavga eden taraflara müdahale etti. Tarafları güçlükle ayıran polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise polislerin uyarıları sonrası dağıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Kooperatifler Mahallesi, Polis, kavga, Güncel

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