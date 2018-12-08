Sürücülerin Kural İhlalleri Havadan Tespit Edildi

Manisa
'nın Kula
ilçesinde, uçangöz kullanılarak yapılan trafik denetiminde, sürücülerin kural ihlalleri havadan tespit edildi.
İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında, Kula'da trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklarda uçangözle havadan görüntü desteği de sağlanarak denetim yapıldı.
İlçeden geçen İzmir- Ankara
kara yolunda yapılan denetimde, kural ihlalleri havadan görüntü alınarak tespit edilen sürücüler, uygulama noktasında durdurularak para cezası uygulandı.
Hava destekli denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.
Manisa,Kula
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22