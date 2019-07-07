07.07.2019 12:24
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Sürücülerin renkli yoldaşı "ayçiçekler" - TEKİRDAĞ

Tohumları çiçek açan ayçiçekleri Tekirdağ'da yolculuk yapanlara renkli bir rota sunuyor.

Tohumları çiçek açan ayçiçekleri Tekirdağ'da yolculuk yapanlara renkli bir rota sunuyor.
Özellikle gurbetçi girişlerinin olduğu dönemde trafiği artan Trakya yolları arasındaki tarlalardan baş veren bölgede "gündöndü" diye de adlandırılan ayçiçekleri yolculuklara renkli manzara sunuyor.
Gün boyunca yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflıyor.
Tekirdağ Fotoğraf Derneği kurucu üyesi Güven Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeklerin oluşturduğu görsel güzelliklerin hem fotoğrafçıların hem de ziyaretçilerin dikkatini çektiğini anlattı.
Çelik, dernek olarak Tekirdağ'ın farklı bölgelerindeki ayçiçek tarlarına fotoğraf çekimi için gezi düzenlediklerini belirterek, "Güzel manzara ve ideal ışığa sahip bölgelerde ayçiçeği fotoğrafı çekimleri yapıyoruz. Sadece biz değil, Tekirdağ'a ziyarete gelenler de araçlarından inip bu manzaraları ölümsüzleştiriyor." dedi.
Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya da gün boyu yolculuk yaptığını ifade ederek, "Sarı ve yeşilin tonlarının buluştuğu ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumunda ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor. Bizde bazen bu güzellik karşısında duyarsız kalamıyoruz ve mola verip fotoğraf çekiyoruz." diye konuştu. Sürücülerin renkli yoldaşı ayçiçekler - TEKİRDAĞ
Kaynak: AA
Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

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