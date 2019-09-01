Haberler» Güncel» Haber

Sürücülerin yol talebi

Malatya-Sivas arasında yer alan Terelik Mesire alanına giden yolun stabilize ve taşlık olması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

01.09.2019 16:48 Sürücülerin yol talebi
Malatya- Sivas arasında yer alan Terelik Mesire alanına giden yolun stabilize ve taşlık olması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Malatya'nın Kuluncak ilçesi ile Sivas'ın Gurun ilçesi arasında kalan yaklaşık 5 kilometre stabilize ve taşlık yol vatandaşların şikayetine yol açıyor.

Gürün ilçesi sınırında yer alan Tohma çayının çıktığı Terelik mevkiinde bulunan mesire alanına Kuluncak ilçesi güzergahından giden vatandaşlar, Gürün Sarıca köyündeki yaklaşık 5 kilometre stabilize taşlı yolun yapılmasını istiyor. Yazın tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen yolun ıslah edilmesini talep eden vatandaşlar, Terelik mesire yerine tuvalet yapılmasını da istiyor. - MALATYA

Kuluncak, Malatya, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:56   Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
00:54   Spor ünal karaman'ın maç sonu açıklamaları
00:51   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
00:49   Spor ersun yanal'ın maç sonu açıklamaları
00:40   Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü
00:40   Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede
00:38   Sertab Erener Harbiye'de konser verdi