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Sürücülerinin yolu karıştırdığı iki otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, peş peşe giden iki otomobil, sürücülerinin yolu karıştırması sonucu kanala uçtu.

03.08.2019 14:54 Sürücülerinin yolu karıştırdığı iki otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, peş peşe giden iki otomobil, sürücülerinin yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. KKTC'den tatil için gelen kişilerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Bu sırada peşinden gelen iki otomobilden biri de aynı kanalı uçtu. Diğer sürücü ise son anda durarak kazayı kıl payı atlattı. Kazada, O.T. ve B.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekipler tarafından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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