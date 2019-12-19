Haberler » Güncel » Sürücünün 'drift eğlencesi' ona pahalıya patladı - Haber

Sürücünün "drift eğlencesi" ona pahalıya patladı

Konya'da akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:51
'da akaryakıt istasyonunda drift atan sürücü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. sürücüsüne 9 bin 46 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir otomobil istasyona gelerek yakıt pompalarının arasında drift attı. O sırada olay yerinden geçen polis ekiplerinin uyarısı üzerine araç sürücü akaryakıt istasyonu içerisinde durduruldu. Bu anlar ise istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ekipler, aracı durdurarak sürücüyü araçtan indirirken, yaptıkları incelemede sürücü M.Ş'nin ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü M.Ş'ye belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan 9 bin 046 lira idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.
(İbrahim Yetkin/İHA)
Sürücünün

Konya, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20   Düzce'de gerçekleştirilen kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haber
18:19   Yan baktın kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:19   Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haber
18:19   Niğde'de chp yönetimine tabutlu protesto - Haber
18:16   Okullarda gıda denetimi - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:22:38