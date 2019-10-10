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Sürücünün öldüğü kaza kamerada

ADIYAMAN'da otomobil yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten düştü.

10.10.2019 15:29Sürücünün öldüğü kaza kamerada

ADIYAMAN'da otomobil yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü Arif Polat yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

?Kaza, 8 Ekim günü Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da 3 metre yükseklikten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.  Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



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Kaynak: DHA

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