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Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada

Erzurum'da bir sürücü hemzemin geçitte yer alan güvenlik bariyerini kırdı. Trenin geçişine bir dakika kala hemzemin geçitten geçen sürücü hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri şikayetçi oldu.

26.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:20

'da otomobil sürücüsü, trenin geçişi öncesi araç ve yaya trafiğine kapatılan hemzemin geçitteki güvenlik bariyerlerini kırdı. Trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten aracıyla geçen sürücünün hem kendisinin, hem de başkalarının canını tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

TCDD görevlileri, merkez ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

HEM KENDİSİNİN HEM DE BAŞKALARININ HAYATINI HİÇE SAYDI

Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15.57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemek istemedi. Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Kural tanımayan sürücünün yaptıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada

Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (7)
ARBÜK ARBÜKE: KÜBRA, hastası olsa bu gidene kadar ambulans çağırırlar daha hızlı. arabada hasta olsa, inip vakit kaybetmezdi zaten. başka ne acil kaldı, her saçma sapan davranana bir bahane bulmayın.
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ÖÖÖJJJÖÖÖ: arabasıda pek kıymetli erzurumlunun madem bir erkeklik yaptın arabayla çarpsaydın da millet soğan erkeği görseydi. . .
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ADMAN: Eline aldigindan kendisinin de bir farkinin olmadiginin farkinda degilki.
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ABDULLAH: bişey deseeemm olmaz şimdi nediiimm anlayan anladı . . . . . . . . . . .
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KÜBRA: BELKİ ACELE İŞİ VARDI, HASTASI, YADA ACİL BİR OLAY. . BİLİNMEZ
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HAYAT: al bir beyinsiz
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XXX: . dağ başı lan bura. vatandaşının canını tehlikeye atan bu adam ceza almalı
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3. Sayfa

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