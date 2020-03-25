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Sürücüsü 66 yaşında olan işçi servisi devrildi: 13 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde Tayfur Kılıç (66), yasak olmasına rağmen sokağa çıkarak tekstil işçilerini taşıyan minibüsü kullandı.

25.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:13
Sürücüsü 66 yaşında olan işçi servisi devrildi: 13 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde Tayfur Kılıç (66), yasak olmasına rağmen sokağa çıkarak tekstil işçilerini taşıyan minibüsü kullandı. Minibüsle virajı alamayarak kaza yapan Kılıç ile taşıdığı 12 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Zile-Turhal karayolu Bağlarpınarı köyü yol ayrımında yaşandı. Tayfur Kılıç yönetimindeki 60 TV 115 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüsün kontrolünü kaybetti. Kılıç virajı alamayınca, minibüs ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen minibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Sürücünün 65 yaş yasağına rağmen araç kullanması dikkati çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Zile, İşçi, Güncel

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