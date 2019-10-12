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Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı

İZMİR'in Balçova ilçesinde trafik polisi Hakan Özmen, yol kenarında kontrol noktasında görev yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

12.10.2019 12:04Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı

İZMİR'in Balçova ilçesinde trafik polisi Hakan Özmen, yol kenarında kontrol noktasında görev yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, Özmen hastanedeki tedavisinden sonra taburcu oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Haydar Aliyev Bulvarı üzerindeki rutin trafik kontrol noktasında görev yapan trafik polisi Hakan Özmen, 34 ACZ 196 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kontrol noktasından kaçmaya çalışırken Özmen'e çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken yaralanan polis memuru Özmen, ihbarla gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.



Balçova, Güncel

Kaynak: DHA

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