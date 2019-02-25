Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya
'da sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi, sürücü hayatını kaybetti, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.
Serik ilçesi Pınarcık Mahallesi Katrancı mevkisinde lise öğrencilerini taşıyan 07 YZ 680 plakalı öğrenci servis minibüsünün şoförü Bayram Kalmaz (47), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücü Kalmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hafif yaralanan 3 lise öğrencisi Serik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA