Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu

Erzincan'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu.

09.08.2019 12:30 Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu
Erzincan'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza, bugün saat 08.30'da Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur D. idaresindeki 34 FC 2090 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıktı. Tır daha sonra yolun kenarındaki park bahçesinin beton bariyerlerine çarparak durabildi.

Kaza sonrası tır sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri incelemede bulunarak trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı. - ERZİNCAN

Kalp Krizi, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:15   Beydağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah baskını
13:13   Kahramanmaraş'ta 'drone'lu bayram trafiği denetimi
13:08   FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı
13:08   Koruma kararı bulunan eşine zarar verme iddiası
12:50   Kastamomonu'da bayram tatili yolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı
12:47   Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
12:44   Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı