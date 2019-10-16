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Sürücüsü polisten kaçan taksi, üç otomobile çarptı: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sürücüsü polisten kaçan taksinin, üç otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

16.10.2019 17:50Sürücüsü polisten kaçan taksi, üç otomobile çarptı: 3 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, sürücüsü polisten kaçan taksinin, üç otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gölevi Mahallesi'nde "dur" ihbarında bulunduğu 52 T 5106 plakalı taksinin sürücüsü Erdem E, aracıyla kaçmaya başladı.
Polislerin kovaladığı taksi, Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Yüzüncü Yıl virajında, Elif G'nin kullandığı 34 KN 1156 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Erdem E, Ayşe U. yönetimindeki 52 LK 563 plakalı otomobile, ardından da Kemal E. idaresindeki 52 BP 264 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erdem E, araçta yanında bulunan Emine G. ile diğer otomobil sürücüsü Elif G, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

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