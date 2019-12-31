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Sürücüsünğn direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil benzinliğe girdi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompa demirliklerine çarparak durabildi.

31.12.2019 04:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 04:08 Sürücüsünğn direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil benzinliğe girdi: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompa demirliklerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında Keşan yolu üzeri ilçe giriş kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D- 110 yan yol üzerinde Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsü İlker B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Benzinliğe giren araç, akaryakıt pompalarını koruyan demirliklere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan İlker B. (47) ve Zafer Ö. (52) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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