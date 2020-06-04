Sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği taksiye zarar veren kadın yakalandı

Adana'da, kendisini istediği yere götürmediğini ileri sürdüğü taksi şoförünü bıçakla tehdit ettiği ve araca zarar verdiği iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

04.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:10
Adana'da, kendisini istediği yere götürmediğini ileri sürdüğü taksi şoförünü bıçakla tehdit ettiği ve araca zarar verdiği iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, 01 T 1932 plakalı taksinin yanına gelen S.K, sürücü Servet Tarhan'a kendisini istediği yere götürmesini söyledi.
Tarhan, sarhoş olduğunu iddia ettiği S.K'ye olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine S.K, Tarhan'a bıçakla tehditte bulunarak taksinin de dikiz aynalarını kırdı.
Tarhan'ın ihbarıyla olay yerine giden polis, S.K'yi gözaltına aldı.
Sürücü Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, S.K'yi sarhoş olduğu için aracına almadığını belirterek, "Geldi bana bıçak çekti, aracımın aynalarını kırdı. Tanımıyorum kendisini, benim adımı bile bilmez. Bana İsmail dedi, benim ismim Servet. Kendisinden para aldığımı iddia ediyor. Şikayetçiyim kendisinden." dedi. Sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği taksiye zarar veren kadın yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19’la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA’nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Haber
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Haber
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Erdoğan’dan yeni partiler için kurmaylarına ’Yokluğa mahkum edin’ talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Haberler››Güncel››Sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği taksiye zarar veren kadın yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:05: "Yeni normal"de yargının yükünü arabulucular hafifletecek - Haber 11:05: "Vali Hanım Çileği" ile kadınların yüzü güldü - Haber 11:05: Son dakika haberleri! İtfaiyecilerden kan bağışına destek - Haber 11:03: Nar Çiçekleri Anaokulu açılıyor! - Haber 11:03: SAKARYA FETÖ yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı - Haber 10:07: Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla - Haberler 09:43: Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü - Haberler 09:37: Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz - Haber 08:50: 48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı - Haber 15:04: Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu - Haberler