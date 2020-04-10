Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil ayakkabı dükkanına daldı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil ayakkabı dükkanına daldı Savaş alanına dönen ayakkabı dükkanı hasar gördü, lüks otomobil kullanılamaz hale geldi Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

10.04.2020 07:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 07:25
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil ayakkabı dükkanına daldı
Savaş alanına dönen ayakkabı dükkanı hasar gördü, lüks otomobil kullanılamaz hale geldi
İSTANBUL - Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıktı ardından da kenarda bulunan ayakkabı dükkanına daldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil içinde bulunan 4 kişide yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akıl almaz kaza saat 04.00 sıralarında E5 Karayolu Saadetdere Mevkii yan yolda bulunan bir ayakkabı dükkanına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan 34 RC 6457 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan çıktı. Ana yoldan çıkan otomobil yan yola geçerek önce çöp konteynerine daha sonrada ayakkabı dükkanına vurarak durabildi.
Çarpışma sesini duyan vatandaşlar hemen kaza yerine gelerek otomobil içinde bulunan 4 kişiyi çıkardı. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kaza sonucu dükkan ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.
"Evin çatısı koptu zannettim"
Kazayı gören görgü şahıslarından biri çatının koptuğunu belirterek kaza anını anlattı.
"Saat 04.00 sıralarıydı orta şeritten hızlı bir şekilde savruldu önce çöp konteynerine daha sonra dükkana çarptı. Bende arabanın içinde yatıyordum. Evin çatısı koptu zannettim. Baktık 5 kişi içinde yaralı vardı. Müdahale ettik kendilerini kurtardık"
Daha sonra kaza yerine gelen çevrede temizlik yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil ayakkabı dükkanına daldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İçişleri Bakanlığı, İBB ve ABB’den sonra bir CHP’li belediyenin daha yardım hesabını bloke etti Haberler
İçişleri Bakanlığı, İBB ve ABB'den sonra bir CHP'li belediyenin daha yardım hesabını bloke etti
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis Haberler
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil ayakkabı dükkanına daldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

07:23: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu - Haberler 07:03: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil ayakkabı dükkanına daldı - Haberler 06:45: 10 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 10 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 10 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı